Chadwick Boseman ei anna põnevusfilmis «21 silda» võmmitapjatele asu

Filmis «21 silda» asub probleemne New Yorgi politsei uurija (Chadwick Boseman «Must Panter», «Tasujad: Lõppmäng») pärast ulatusliku ja ootamatu vandenõu paljastamist üle linna võmmitapjate paari jahtima. Peagi aga pole enam selge, keda tema jälitab ja kes teda jälitavad. Otsingu käigus võetakse kasutusele äärmuslikud meetmed, et tapjad ei saaks Manhattanilt lahkuda. Võimud sulgevad kõik 21 silda, et keegi kuulsale saarele ei pääseks ega saaks sealt minema.