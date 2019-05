Elton John nõudis, et «Rocketman» oleks täis seksi ja uimasteid

«Mõned stuudiod tahtsid seksi ja narkootikume maha suruda, et film saaks PG-13 reitingu. Aga mina lihtsalt ei ole elanud sellist elu, mis vastaks PG-13 reitingule,» ütles Elton John väljaandele The Guardian. «Minu eesmärk ei olnud narkootikume ja seksi täis film, aga samas kõik teavad, et 70ndatel ja 80ndatel puutusin nendega üpris palju kokku. Seega ei ole minu arvates mõtet teha filmi, kus ma pärast kontserti lähen hotellituppa vaid sooja piima jooma ja piiblit lugema,» lisas artist.

Filmi «Rocketman» valmimiseks kulus ligi kaks aastakümmet, sest laulja sõnul ei saanud paljud tootjad tema visioonist aru. «Mitmed stuudiod soovisid, et kaotaksime fantaasiaelemendi ja teeksime lihtsalt eluloofilmi, kuid see ei olnud minu soov,» sõnas Elton John. «Nagu ma olen öelnud, siis väiksena kujutlesin paljusid asju oma peas ette. Ja kui minu karjäär sai hoo sisse, siis see ei tundunud mulle kohati isegi reaalne. Ma ei saavutanud edu üleöö - esmalt mängisin klubides, kirjutasin ja salvestasin lugusid ning üritasin neid tulutult müüa. Läks viis aastat, et midagi hakkaks juhtuma. Aga kui juba juhtuma hakkas, siis see pall veeres meeletu hooga. Filmis on üks koht, kus ma mängin Troubadour klubis ja kõik asjad hakkavad järsku õhus hõljuma, mina nende hulgas - ja ausalt öeldes, täpselt nii see kõik tunduski,» tunnistas Elton John.