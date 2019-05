Animafilmis «Sabaga spioon» õpib muretu Marnie tundma tõelist elu

Marnie on ärahellitatud punaka karvaga kass. Tema elu on kassilikult laisk, muretu, perenaise Rosalinde lakkamatu hoole all ja pisut ... igav. Kodus on kõik sada korda läbi katsutud ja üle nuusutatud ning tal on täpselt kolm peamist kohustust: süüa, magada ja telekat vaadata. Ja nii iga päev, ilma puhkepäevadeta.