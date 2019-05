«Troonide mängu» väidetavalt nigelavõitu viimase hooaja kulul on tänaseks tehtud juba oi-kui-palju nalja, kuid võiduküpsise teenib sel nädalal ära The Hooki video, milles justkui alati tasakaalukas Morgan Freeman (kes viimasel ajal sügavamõttelisi dokumentaale tegema on hakanud) ütleb välja, mis ta sarjast arvab. Ausalt ja otsast peale! Lõbusat vaatamist!