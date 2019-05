Bolti fännide maiuspala: Kihutavas komöödias «Stuber» püüab eeskujulik sõidujagaja kaose kiuste oma keskmist hinnet säilitada

Naerutaja peaosas on tagasihoidlik, et mitte öelda mitte just kõige terasem Uberi-juht Stu, kes võtab enda õnnetuseks peale karuse politseiniku, kes ajab taga sadistlikku terroristi. Paraku ei õnnestu Stul end sündmuste keerisest eemal hoida, ent usin ja kohusetundlik autojuht teeb siiski kõik endast oleneva, et pakkuda kvaliteetset teenust ning mis veelgi tähtsam – hoida oma teenuse keskmist hinnet langemast.