Kohev ja nunnu «Lumepoiss Everest» võlub suurte ja väikeste kinosõprade südamed juba sel sügisel

Lugu algab sellest, kui Shanghai teismeline Yi avastab oma kortermaja katuselt, kus ta viilulit harjutamas käib, suure ja karvase jeti, kellele paneb nimeks Everest. Kuigi Everest ei räägi, tantsi ega laula, suudab tüdruk temaga suhtlema õppida. Tuleb välja, et Everest on ilma jäänud oma vanematest ning igatseb tagasi oma Himaalaja mägede koju. Yiga läävad kampa kaks naabrit, kelle abil suundutakse retkele, et Everest tagasi koju viia. Sõpradele seavad end aga sappa kahtlaste motiividega zooloog (Sarah Paulson) ning rikkurist seikleja (Eddie Izzard), kel on Everestiga omad plaanid. Seigeldes aga avalduvad Everesti erilised võimed, mis panevad kõiki üllatuma.