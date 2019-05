Ametlik teadaanne: Selgus Daniel Craigi vigastuse ulatus, «Bond 25» võtted lükati edasi

Näitleja libises ja kukkus Jamaical ühes jooksustseenis ning ta tuli USAsse röntgenit tegema toimetada. Algsetel endmetel oli tegu väga valusa kukkumisega ning viga olevat saanud hüppeliiges. Iroonilisel kombel olevat tegu olnud ühe Craigi viimase stseeniga saareriigis.



Nüüd teatab James Bondi ametlik Facebooki leht, et vigastus oli sedavõrd tõsine, et näitleja vajab operatsiooni. Filmimisega jätkatakse kaks nädalat pärast operatsiooni. Kinnitatakse, et filmi ilmumisaeg jääb sellegipoolest paika ning uus Bondi-seiklus ilmub, nagu plaanitud, tuleva aasta aprillis.





Daniel Craigi jaoks ei ole paraku aga esimese vigastusega James Bondi võtetelt: «Casino Royale» võttel kaotas näitleja kaks hammast, «Quantum Of Solace» ajal lõikas ta oma ühel sõrmel jupi otsast ning «Spectre» filmimisel vigastas mees põlve.