Emilia «Daenerys Targaryen» Clarke õppis Hitlerilt, kuidas pidada võimas kõne

32-aastane näitlejanna pidas kõne ülem-valüüria keeles ning ta harjutas pikalt, et kõik rõhud ja nüansid oleksid õiges kohas, teatab msn.com.

«Selleks, et pidada kõne väljamõeldud keeles, vaatasin palju videoid, mis tagantjärel tunduvad naljakad. Neil videotel pidasid diktaatorid ja teised liidrid kõnesid, rääkides erinevates keeltes. Ma ei saanud kõigest aru, mida nad ütlesid, kuid nende intonatsioon, näoilme ja žestid rääkisid väga palju,» selgitas staar.

Näitlejanna tunnistas, et hoolimata mitme kuu pikkusest harjutamisest, oli ta seda kõne pidades siiski mõnevõrra närvis.

«See kõne oli lõpukõne ja tähendas väga palju. Ma kartsin, et sõnad lähevad suus segamini ja mu kõne jääb nõrgaks, rikkudes kogu stseeni. Kui ma harjutasin seda kõne elukohas, siis esinesin nii oma pliidile kui külmkapile. Kujutasin, et ütlesin seda kogu Belfastile. Siiski oli aken suletud, et inimesed ei peaks mind hullumeelseks,» lausus staar.