Saame tuttavaks: filmistaarid, kes osaliselt Eestis filmitavas Hollywoodi linateoses üles astuvad

1. John David Washington

Tegemist on Ameerika Ühendriikidest pärit näitleja ja produtsendiga, kes on mänginud filmides nagu «BlacKkKlansman: Must mees klannis» ja «Eli raamat». Lisaks on tal roll seriaalis «Ballers». Varasemalt on näitleja mänginud ka Ameerika jalgpalliga.

FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures/Scanpix

2. Elizabeth Debicki

Debicki on sündinud Prantsusmaal, kuid viieaastaselt kolis ta oma vanematega Austraaliasse. Tema mõlemad vanemad olid tantsijad ning seetõttu hakkas talle juba varajases nooruses ballett huvi pakkuma. Esialgu õppiski Debicki tantsimist, kuid siis otsustas hoopis näitlemise kasuks. Ta on mänginud filmides nagu «Suur Gatsby», «Everest» ja «Galaktika valvurid Vol. 2».

FOTO: Doug Peters/starmaxinc.com / Starmax/PA Images

3. Robert Pattinson

Robert Pattinson on on inglise näitleja, modell, muusik ja produtsent. Tema näitlejakarjäär sai hoo sisse filmiga «Harry Potter ja tulepeeker», kus ta kehastab Cedric Diggoryt. Enim tähelepanu on aga pälvinud tema roll filmisaagas «Videvik», kus ta kehastab Edward Cullenit. Pattinson mängib kitarri ja klaverit ning kirjutab ka ise muusikat.

FOTO: Joel C Ryan / AP

4. Michael Caine

Sir Michael Caine on inglise filminäitleja ja Briti impeeriumi ordu komandör. Tema ja Jack Nicholson on ainsad näitlejad, kes on kandideerinud Oscarile igal kümnendil alates 1960. aastaist. Tema läbilöögiks olid 1960. aastate keskel mängitud osad filmides «Zulu», «The Ipcress File» ja «Alfie». Tegemist on väga mitmekülgse karakternäitlejaga.

FOTO: POOL / REUTERS

5. Kenneth Branagh

Tegemist on Briti näitleja ja filmirežissööriga, on olnud viie Oscari ja Kuldgloobuse kandidaat. Branagh on võitnud ühe Emmy ja kolm BAFTA auhinda. Ta on mänginud filmides nagu «Tasujad: Igaviku sõda», «Mõrv Idaekspressis» ja «Minu nädal Marilyniga».

FOTO: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

6. Dimple Kapadia

Dimple Kapadia on India filminäitleja, kes valdavalt ongi mänginud just Hindi filmides. Ta alustas näitlemisega 16-aastaselt ning on mänginud filmides nagu «Luck by Chance», «Krantiveer» ja «Bobby».

FOTO: Rights Managed / RK FILMS LTD / Ronald Grant Arch

7. Aaron Taylor-Johnson

See kena mees on inglise näitleja ja stsenarist. Ta mänginud draamafilmis «Anna Karenina», aga näiteks ka filmides «Godzilla» ja «Tasujad: Ultroni ajastu». Tema abikaasa on filmirežissöör Sam Taylor-Johnson, kellega tal on kaks ühist last. Näitlemisega alustas mees juba õige varakult, vaid kuueaastaselt.

FOTO: Birdie Thompson/ADM/Capital Pictures / BT/ADM/Capital Pictures

8. Clémence Poésy

Selle 36-aastase naise näol on tegemist Prantsuse näitleja ja modelliga. Poésy räägib puhtalt nii prantsuse keelt kui ka inglise keelt ning veidi ka itaalia ja hispaania keelt. Ta on mänginud filmides nagu «1+1 on pere», «7 minutit», «Harry Potter ja surma vägised: osa 1» ning «Harry Potter ja surma vägised: osa 2».