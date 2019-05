Võimas värk: Selgusid Christopher Nolani Eestis filmitava ja pikalt salajas hoitud mängufilmi sisu, pealkiri ja näitlejad

Warner Bros teatas, et Christopher Nolani uue filmi võtted said täna alguse ning filmi pealkiri on «Tenet» (uskumus – eesti k.), vahendab Deadline. Filmi kohta leiab nüüd lähemat infot ka IMDB andmebaasist ning ametlikust pressiteatest.



Sisu poolest saab olema tegu rahvusvahelise spioonifilmiga, mille tegevus toimub ja mida filmitakse seitsmes riigis, Eesti nende hulgas – ehkki Allfilm pole ametlikult seda asjaolu kinnitanud.