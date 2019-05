Romantiline menukomöödia teismelisest piigast Jennast, kes oma 13. sünnipäeval soovib vaid üht – et ta oleks täiskasvanu ja et tal oleksid ilusad rinnad. Järgmisel hommikul avastab tüdruk, et temast ongi üleöö saanud 30-aastane naisteajakirja toimetaja (Jennifer Garner). Paraku pole Jennal aimugi, kuidas see juhtus. Et asjast vähegi aimu saada, otsib ta üles oma teismelise-põlve salaarmastuse.