Kinoõhtu Kanal 2s: närve kõditava põnevusfilmi «Mitte ainsatki heategu» tele-esilinastus

Terri (Taraji P. Henson) on pühendunud abikaasa ja kahe lapse ema ning elab suurepärast elu Atlanta vaikses äärelinnas. Ent tema meeldiv õhtupoolik muutub õudusunenäoks, kui tema ukse taha ilmub mees, kellel on «probleeme oma autoga». Heast südamest lubab Terri hädasolijal abi kutsumiseks kasutada oma telefoni. Kuid peagi saab ta aru, et ükski heategu ei jää karistuseta, kuna põgenenud vang tungib tema majja ja hakkab teda ning tema lapsi terroriseerima.