Kinoõhtu Kanal 2s: Jennifer Aniston ja Jason Sudeikis naerutavad vaatajaid häbitus krimikomöödias «Me oleme Millerid»

David Clark on väikese kaliibriga kanepidiiler, kelle kliendid on põhiliselt kokad ja pereemad, aga lastele ta ei müü, sest kuhugi peab ju piiri vedama. Röövlid panevad pihta ta marihuaana ja raha ning ta jääb selle tõttu võlgu oma varustajale Bradile. Kui David tahab võlga kustutada ja terveks jääda, peab ta Mehhikost ära tooma Bradi narkolaadungi. Ta kasutab lollikindla plaani koostamisel küünilist stripparit Rose'i, kliendihakatist Kennyt ning tänavatel karastunud, tätoveeringute ja keharõngastega teismelist Caseyt. Perekond «Miller» ehk David ning ta võltsnaine ja kaks võltslast sõidavad uhke vagunelamuga 4. juuli nädalavahetusel Mehhikosse ning pole lootustki, et nende seiklus rahulikult möödub.