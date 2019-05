Kinoõhtu Kanal 2s: «Ämblikmees 3» naelutab televiisorite ette

Mängufilm Ämblikmees 3 (Spider-Man 3, USA 2007) 02:13:29 R: Sam Raimi. Os. Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace. Peter Parker (Tobey Maguire) on lõpuks saavutanud tasakaalu oma armastatu MJ (Kirsten Dunst) ja superkangelase kohustuste vahel. Aga eemalt on lähenemas torm. Samal ajal, kui rahvas imetleb Ämblikmeest, püüab Peteri tähelepanu Gwen Stacy (Bryce Dallas Howard), kellest saab tänu poisi liigsele enesekindlusele MJ jaoks tõsine rivaal. Ämblikmees peab samas astuma vastu kahele eriti ohtlikule vastasele (Thomas Haden Church ja Topher Grace), kelle tohutu jõud ja piiritu tasumisjanu seavad ohtu Peteri ja kõik, kes talle kallid on.