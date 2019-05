Stephen Kingi Eestis vähetuntud «Näljamängude» masti düstoopialoost vändatakse kriipiv õudukas

Õuduslugu, mille King avaldas 1979. aastal pseudonüümi Richard Batrchman alt, viib vaataja tulevikku, kus 100 teismelist poissi suunduvad iga-aastasele võistlusele, mida tuntakse kui Pikka Jalutuskäiku. Reeglid on lihtsad: seisma ei tohi jääda ning kõndida tuleb kiirusega vähemalt 6,4 kilomeetrit tunnis. Kes ei seda ei suuda ja saab ühe tunni sees kolm hoiatust, lastakse sealsamas maha. Kõnnitakse seni, kuni alles jääb vaid üks – võitja aga saab endale mida iganes soovib kuni elu lõpuni. Süngete olude kiuste tekivad poiste vahel siiski sõprussuhted – isegi kui on teada, et neist saavad varem või hiljem vastased ning teise ellujäämine tähendab su enda surma.