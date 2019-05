Värske treiler: Küpsevad natsid, aeguvad kauboid ja 60ndate kaunitarid! Meki Quentin Tarantino uut filmi «Ükskord Hollywoodis»

Et film jõuab kinolevisse alles juulikuus, siis pöördus lavastaja sotsiaalmeedias ametlikult kõikide esilinastusel käinute poole, paludes neil nähtu kohta suud lukus hoida, et mitte teiste filmielamust rikkuda. Eks näis, kui edukalt festivalitäis inimesi saladuse hoidmisega hakkama saab.

Kahekordse Oscari-võitja Tarantino jaoks on tegu üheksanda soolofilmiga ning taaskord on kultuslavastaja suutnud enda ümber koondada nimeka näitlejate nimistu. Filmis astuvad lisaks juba eelnimetatuile üles Dakota Fanning, Al Pacino, Kurt Russell, James Marsden, Tim Roth, Emile Hirsch, Damian Lewis, Bruce Dern, Michael Madsen, Damon Herriman, Lena Dunham, Rumer Willis, Margaret Qualley, Timothy Olyphant, Scoot McNairy jt

Tehnilise meeskonna osas on Tarantino kampa löönud oma sagedase partner-operaatori Robert Richardsoniga, kostüüme teeb Arianne Phillips («Walk the Line») ning kunstnikutöö autorid on Barbara Ling ja Nancy Haigh («The Ballad of Buster Scruggs», «No Country for Old Men»).