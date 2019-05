Glamuurne Apollo Klubiliste Õhtu: Uhiuus sündmuste sari avab suvehooaja eksklusiivse «Rocketmani» erilinastusega

See inspireeriv rännak popmuusika ajalukku on tulvil Elton Johni armastatumaid hittlaule, mida esitab multitalent Taron Egerton. Vaimukalt loovinimese ulmadesse põikav linateos on inimesi universaalselt kõnetav lugu sellest, kuidas ühest katkisest perest pärit väikelinna poisist kujuneb maailma popkultuuri üks kõige ikoonilisemaid artiste. Eltoni suurimaid heitlusi näeme aga tema teraapiagrupis, kus käib karm arveteõiendamine mehe minevikudeemonitega, mis olid geeniusest popstaari sõltuvuste ja liialduste katalüsaatoriks. Ühena produtsentidest on filmi valmimisel oma panuse ja heakskiidu andnud ka rakettmees Elton John ise.



Apollo Kinodes alates 7. juunist 2019.