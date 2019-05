Tähelepanu, valmis olla, seiklus algab! «Lemmikloomade salajane elu 2» kutsub väikeseid kinosõpru Apollo Kino perepäevale

Kohapeal on kavas vahvad tegevused, magusad üllatused ja põnev auhinnaloos! Kõikidele lapsepileti ostjatele kaasa tasuta filmitops.

Piletid on müügil Apollo Kino kodulehel ja Apollo Kino mobiilirakenduses.

Lustakas Illuminationi animafilm «Lemmikloomade salajane elu 2» ( The Secret Life of Pets 2 ) viib meile juba 2016. aasta esimesest seiklusest tuttavad karvased tegelased uutele seiklustele.

Hoogsa ja nunnu loo suurlinnas elavate lemmikloomade kirevast ning inimeste eest kiivalt salajas hoitud elust on teinud samad inimesed, kelle käe all valmisid sellised armastatud multikad nagu «Mina, supervaras» ja «Käsilased».

Ühes suures saginat täis Manhattani kortermajas saab päev tõeliselt alguse alles siis, kui maja kahejalgsed asukad on tööle ja kooli ära läinud. Just sel hetkel alustavad igat sorti karvased ja sulelised lemmikud oma üheksast viieni kestvat «tööpäeva», tehes teineteisele külaskäike, lobisedes oma peremeestest ja perenaistest piinlikke lugusid ning harjutades trikke, et teenida välja veelgi paremaid maiuspalu.