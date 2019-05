Nutta või naerda? «Troonide mängu» staar pidas viimase hooaja käsikirja naljaks

Eile õhtul ka Eesti televaatajate jaoks lõpule jõudnud seriaali viimases osas sai just selle noore näitleja tegelaskuju, ratastooli aheldatud noor selgeltnägija Bran Stark kuningaks ehk n-ö võidab kogu «troonide mängu».



«Arvasin siiralt, et tegu oli naljastsenaariumiga, millest sarjategijad [David Benioff ja Dan Weiss] kõigile nende tegelaskuju võiduga lõppenud käsikirja saatsid,» tunnistas näitleja.



Ta nentis ka, et arvatavasti pole mitte kõik seriaali lõpptulemusega rahul (ning selles oli tal õigus). «Keeruline on lõpetada sarja, mis on nii populaarne, pahandamata vähemalt mõningaid. Loodetavasti inimesed vähemalt ei aima lõppu ette- Aga mõned saavad kindlasti vihaseks ning paljude süda murdub. Lõpp on mõrkjasmagus, nagu kirjanik George R.R. Martin soovis. Tegu on sobiva lahendusega,» leiab Hempstead-Wright.



Paraku on sajad tuhanded, kui mitte miljonid sarja fännid (seriaali lõpuosa vaatas USAs HBO telekanalilt rekordilised 20 miljonit inimest) sedavõrd pahased, et korraldatud on koguni rahvaliikumine ning nõutakse viimase hooaja ümberfilmimist. Ehkki säärane soov on esmapilgul mõistagi lapsik ja absurdne,isegi lugupidamatu, siis süvenedes tuleb ilmsiks, et pahameel võib olla õigustatud ning seda sugugi mitte lõpptulemuse enda pärast.