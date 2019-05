Loe, mis rõvedused jäeti välja esimesest Stephen Kingi klouniõudukast «See» ja mis jubedusi järjes näeb

Stsenarist Gary Dauberman rääkis The Hollywood Reporterile, et järjefilm sisaldab üht romaani kõige jubedamat stseeni üldse: kohutavat vihakuritegu noore geimehe Adrian Melloni suhtes, keda kehastab tunnustatud noor näitleja, stsenarist ja lavastaja Xavier Dolan. Raamatus langeb noormees kolme homofoobse teismelise halastamatu peksmise ohvriks, kes viskavad ta sillalt alla. Sellega paraku õudused ei lõpe ning läbipekstud, ent veel elusa noormehe mõrvab koledal kombel peamine pahalane ehk kloun Pennywise.

Aasta 1990 välja tulnud «See» telefilmis stseeni ei olnud, kuid uue filmi tegija peavad seda stseeni väga oluliseks. «Tegu on raamatu ühe kõige ikoonilisema stseeniga. Selle mõte on, et Pennywise'i mõju avaldub ka siis, kui ta ise on eemal, ning see, mis juhtub Adrianiga, on lihtsalt puhas kurjus,» selgitas stsenarist – Derry linnakest oma sünges haardes hoidva klouni kurjus avaldub läbi nende vägivaldsete noorukite.