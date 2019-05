Põnevusmärul endisest killerist John Rambost (Sylvester Stallone), kes peab taas verisesse möllu sekkuma. Ta saab teada, et Birmas on vangistatud misjonärid, kellel ta oli aidanud piiri ületada. Diktatuuri all ägavas Birmas tähendab see sadistlikku piinamist ja kindlat surma. Rambol tuleb ihuüksi kõrilõikajate vastu lahingusse minna.