Värskelt väljas: Hoopis uus suund? HBO «Westworldi» kolmanda hooaja peaosas näeb sünget Aaron Pauli

Lisa Joy ja Jonah Nolani ulmedraama kolmas hooaeg paistab kahest eelmisest hooajast täiesti erinev, ent sellegipoolest sarjale omaselt judinaidtekitav ja juhtmeid kokku ajav.



Treilerist näeme, et peaosas astub üles seriaalist «Halvale teele» tuntud Aaron Paul, kes kehastab salapärast tegelast, kes luusib mööda tänavaid ja tegeleb väikestviisi kuritegevusega. «Vahepeal tundub, et elu on täitsa okei, nagu oleks keegi uue kihi värvi peale pintseldanud. Seespool aga mädaneb kõik jätkuvalt,» sõnab ta kurjakuulutavalt. Maailm, mida näeme, on üsnagi meie oma sarnane, ent kuskil seletamatus tulevikus. Treileri lõpus kohtub meie tegelane aga juba tuttava näoga, kelleks on Evan Rachel Wood.



Jääme põnevusega ootama, mis siit pahupidi-maailmast välja koorub!