Rongist maas: Julia Roberts paljastas põhjuse, miks ta «Troonide mängu» ei vaata

Esmaspäeval lõpule jõudev seriaalisaaga on täielikult mööda läinud näiteks Julia Robertsist, kel pole pähegi tulnud sarja vaatama hakata, selgub Variety intervjuust. Näitlejanna teemakaugus tuli ilmsiks fännide esitatud küsimustele vastamise käigus – nimelt soovis keegi austaja teada, kes Robertsi meelest peaks sarja lõppedes istuma Raudtroonile ning asuma Westerose seitset kuningriiki valitsema (kuna just selle ümber kõik kaheksa hooaega laias laastus keerelnud ongi). Vastuseks tuli midagi väga ootamatut.

«Ma panustan 500 dollarit, et Barack Obama,» naljatas Roberts. «Ma pole «Troonide mängu» vaadanud, aga mulle öeldi hiljuti, et näen välja nagu sarja metsik rahvas,» tunnistas ta ning selgitas, et kandis suuri lokke, kui ta selle «komplimendi» sai.



Kuid miks ta siis sarja ei vaata? «Liiga õudne,» sõnas ta. «Ja liiga palju seksi.» Kuuldes, et kõigele lisaks tegutsevad sarjas ka elavad surnud, kinnitas näitleja kindlalt, et selline sarjapoolis pole tema maitsele.