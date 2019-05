Põnev telesari: HBO poliitulmeline seriaal «Years and Years» näitab hariliku briti pere elu 15 tulevikuaasta vältel

Lugu saab stardi aastal 2019, kui perekond omavahel ühel saatuslikul õhtul kokku saab. Sarja keskmes on eri põlvkondade tegelased, kellest üheks olulisimaks ja põnevaimaks liiniks populistliku erakonna asutav Vivienne Rook, keda kehastab inglise näitlejanna Emma Thompson. Rolliks on väidetavalt ainest saadud muuhulgas äsja Eestit külastanud Marine Le Penist. Seriaal, mida on muuhulgas võrreldud kui segu briti klassikalisest teledraamast «Coronation Street» ja Netflixi kultuslikust ulmesarjast «Black Mirror», jälgib muuhulgas tehnoloogia ja ühiskonna arengut ja muutumist. Milline võiks olla Inglismaa aastal 2032?



Vaata sarja treilerit: