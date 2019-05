Nädala uued filmid: Lendavad vaibad, džinn imelambis, vanaprouade akrobaatika, hävitav tulnukpoiss, teisikuid tootev Saksa peegel

Elas kord alatasa kaelamurdvatesse seiklustesse sattuv võluv vargapoiss Aladin (Mena Massoud), vapper ja iseteadlik printsess Jasmine (Naomi Scott) ning mitu tuhat aastat võlulambis kössitanud kõikvõimas džinn (Will Smith), kes võib olla nende kahe tuleviku võtmeks. Muusikalise seiklusfilmi «Aladin» aluseks on samanimeline Disney stuudio klassikaline animaseiklus, mis omakorda põhineb klassikalisel araabia «Tuhat ja üks ööd» muinasjutul. Loole lisab seninägematut hoogu lavastaja ja kaasstsenarist Guy Ritchie («Sherlock Holmes», «Teemandirööv»), kes tunneb end muinasjutulinna Agrabahi tänavatel sama koduselt kui oma seniste filmide mängumaal Londonis. Apollo Kinodes alates 24. maist 2019. Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Lugu keerleb poisi ümber, kelle tema vanemad ühel salapärasel ööl leiavad. Mõistagi tuleb neil peagi avastada, et poeg võib küll inimese moodi välja näha, ent pole siiski tavaline poiss. Noormehe võimed ja hirmutav käitumine muutuvad üha hullemaks ning hirm, et tegu on kurjuse kehastusega, muutub üha reaalsemaks. Inspiratsiooni on filmis saadud Supermani saamisloost. Filmi lavastajaks on David Yarovesky ning produtsendiks James Dunn ja stsenaristideks tema sugulased Brian ja Mark Gunn. Näitlejatena astuvad üles Elizabeth Banks ja David Denman, peaosas aga Jackson A. Dunn.



