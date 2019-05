Kuulujutud, kaks salapärast õde ja sünge minevik: Rõskusest kobrutav õudukas «Me oleme alati lossis elanud» paneb omaenda varjugi kartma

Kolmeliikmeline perekond Blackwood elab nende ebatavalises kodus Vermonti lähistel. Nad elavad täielikult oma kinnises maailmas, naabrite kuulujuttudest ja kõigest eemal. Kuus aastat tagasi juhtus Blackwoodide lossis kummaline tragöödia – peaaegu kõik selle elanikud mürgitati. Õed Merricat (Taissa Farmiga) ja Constance (Alexandra Daddario) ning nende ratastoolis onu Julian (Crispin Glover) on ainsad Blackwoodide suguvõsa allesjäänud liikmed. Äkitselt ilmub pere isoleeritud ellu nõbu Charles (Sebastian Stan), kes ähvardab suure saladuse välja rääkida. Samuti tahab Charles perekond Blackwoodide raha. Kõik ei lähe aga nii nagu Charles tahab.



Film põhineb Shirley Jacksoni samanimelisel ja hinnatud põnevusromaanil «We Have Always Lived in the Castle» (1962). Antud filmiversioon on raamatust esimene ja selle on lavastanud Stacie Passon.