Filmikägu: Milliseid filmistaare kohtas Lauri Kaare päikselises Cannes'is elu nautimas?

«Seekord demonstreerib Lauri oma uusi võimeid, teleporteerudes keset saadet Cannes’i, et sealt muljeid vahendada,» tutvustavad episoodi saatetegijad Kristjan Gold ja Lauri Kaare. «Uudisterubriigis selgub muuhulgas, et Liam Neeson ei ole veel lõpetanud oma eriliste oskuste näitamist ning plaanib seda teha uues filmis «Minuteman» ja käivad kõlakad, et õed Wachowskid plaanivad naasta Matrixi tegelaste juurde.»