Mis juhtus? Daniel Craigi tabas ootamatu õnnetus ning «Bond 25» võtted lükati edasi

The Sun vahendab, et näitleja libises ja kukkus Jamaical ühes jooksustseenis ning ta tuli USAsse röntgenit tegema toimetada. Lehe allika kinnitusel oli tegu väga valusa kukkumisega ning viga olevat saanud hüppeliiges. Iroonilisel kombel olevat tegu olnud ühe Craigi viimase stseeniga saareriigis.



Millise põntsu õnnetus tootmisgraafikule paneb, pole teada, et The Suni kinnitusel on Londonis selle nädala lõpul alustama pidanud võtted praeguse seisuga tühistatud.



Variety, mis uudist samuti edastab, meenutab, et 2017. aastal vigastas Tom Cruise end ühel võttel ning tulemuseks oli ligi kahe kuu pikkune graafikunihe. Filmi väljatulekukuupäev suudeti aga sellegipoolest paika jätta. Kas «Bond 25» suudab sama, saame ilmselt õige pea teada. Film peaks esilinastuma 2020. aasta aprillis.



Daniel Craigi jaoks ei ole paraku aga esimese vigastusega James Bondi võtetelt: «Casino Royale» võttel kaotas näitleja kaks hammast, «Quantum Of Solace» ajal lõikas ta oma ühel sõrmel jupi otsast ning «Spectre» filmimisel vigastas mees põlve.