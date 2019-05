Nädala uued filmid: Ees ootab nii romantiline ja märulit täis kinonädal, et isegi Keanu Reeves naeratas

Filmiseeria kolmandas osas saab super-palgamõrvar John Wickist (Keanu Reeves) 14-miljonilise pearahaga tagaotsitav ning sihtmärk lugematutele mõrtsukatele. Filmis astub üles ka Halle Berry.



Apollo Kinodes alates 17. maist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.

Energiast pulbitsev «Tants Pariisis» (Let's Dance) toob ekraanile noorte tantsijate eneseotsingud, suhted ja ohtralt vaimustavat vaatemängu. Joseph on noormees, kes ei näe ennast isa pettumuseks asumas tööle tema firmasse, vaid soovib pühendada ennast hiphop-tantsule. Koos tüdruksõbra Emma ning parima sõbra Karimiga liitub ta Pariisis kuulsa breaktantsija Yuri grupiga, et võita mainekas rahvusvaheline hiphop-võistlus «Masters of Hip Hop». Grupi prooviesinemine on edukas, aga Josephi ja Yuri, kellele on hakanud Emma meeldima, vahel tekib tüli ning Joseph ja Karim lahkuvad grupist, kuid Emma otsustab jääda Yuriga.

Pettunud Joseph ja Karim leiavad pelgupaiga endise tantsija Remi juures, kes on nüüd klassikalise balleti õpetaja. Läbi Remi tutvub Joseph ka balletti õppiva Chloega. Tänu uutele tutvustele õpib Joseph, et hiphop ja klassikaline tants ei olegi nii erinevad ning erinevate tantsustiilide mõistmine aitab ka temal areneda tõeliseks tantsijaks ja grupi liidriks.

Apollo Kinodes alates 17. maist 2019.

«Mis oleks, kui ütleksin, et suudan su endasse armuma panna?» küsib noortedraama «Päike on ju samuti täht» (The Sun Is Also a Star).

Ülikooli suunduv romantik Daniel Bae ja Jamaical sündinud pragmaatik Natasha Kingsley kohtuvad ja armuvad teineteisesse maagilisel päeval keset pöörast ja kihavat New Yorki. Vaid tänu saatuse tahtele kohtunud kahe võõra vahel löövad kohe sädemed lõkkele. Kuid kas saatusest piisab, et teismelised armumisest õnneliku armastuseni jõuaksid? Kell tiksub ja tegu võib olla Natasha viimase päevaga USA-s, kuna ta peret ootab riigist välja saatmine. Ta üritab võidelda Danieli vastu tekkinud tunnetega, viimane aga näeb vaeva, veenmaks tüdrukut, et nad on kokku määratud.

«Päike on ju samuti täht» on tänapäevane kõige kiuste armastuse leidmise lugu, mis otsib vastust küsimusele, kas me elud määrab saatus või universumi juhuslikud sündmused.