Hollywoodi tippnäitlejad kambas! Eurovisioni lauluvõistlusest vändatakse kirev komöödia

Antud hetkel on filmi kohta teada vähe, peale selle, et komöödia keskmes on legendaarne lauluvõistlus, kirjutab Deadline. Stsenaariumi autor on koomik Ferrell, koostöös Andrew Steele'iga, kes on üks pikaajalisi USA populaarseima komöödiasaate «Saturday Night Live» kirjutajaid. Juhtprodutsendina veab filmi tootmist tänavu rohkelt Oscari-nominatsioone saanud «Asepresidendi» autor Adam McKay, kel kuldmehike tema 2015. aasta filmi «Suur vale» eest.



Millal film ilmavalgust näeb, ei ole veel avalikustatud, ent ilmselt võib kahtlustada, et 2020. aasta maikuus ehk tuleva aasta võistluse paiku võiks see esilinastus aset leida. Ehk isegi riigis, kelle esindaja selle nädala laupäeval laulukonkursi korraldamise õiguse oma riiki viib (hetkel soosikud Holland, Venemaa ja Itaalia)?