Netidetektiivid, häbenege! Tule alla sattunud Sophie Turner avalikustas, kelle kohvitops «Troonide mängus» kaadrisse jäi

Troonide mängu lõpuhooaja neljandas osas nähti nimelt üht objekti, mis mitte kuidagi moodi seriaali maailma kuuluda ei saanud: kohvitopsi. Kuigi nüüdseks on seriaalist antud praakkaader digitaalselt eemaldatud ning ajaloo prügikasti visatud, siis eetrisse jõudis see sellegipoolest ning jääb muidu igati hoolikalt tehtud sarja triviasse kirja kuni aegade lõpuni. Ent kelle tops see siis oli? Fännid asusid kiiresti netis ringi nuhkima ning leidsid, et süü võis kuuluda Sansa Starki kehastavale Sophie Turnerile, keda nähti ühel võttel kohvitopsiga. Näitlejanna võttis ette ning näitas kõikidele teda süüdistanud «detektiiv Pikachudele» koha kätte, näidates, kuidas tema foto kohvitopsiga pole pärit üldse kõnealuse stseeni võttelt (kuna pildil on kaasnäitleja, kes saab juba episood varem surma) ning kõigele lisaks teenindati kogu võtterahvast samade topsidega, olgu seal sees kohv, tee või vesi.



Nii lendas tuulde ka sarja produtsentide esialgne väide, et tops Emilia Clarke'ile kuuluda ei saanud, kuna too tellis taimeteed. «Heakene küll, detektiivid! Kelle nina ees see tops seisab?» juhtis näitlejanna naljatlevalt tähelepanu kõige ilmselgemale asjaolule kogu kaadris. Jah, paraku on see siiski draakoniemand Emilia Clarke. Ning kui nüüd vaadata seda topsi lähemalt, siis paistaks küljelt isegi justkui teekoti lipik...



Vaata Sophie Turneri intervjuust kohvitopsi saaga klaarimist alates 2:20: