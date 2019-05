«Troonide mängu» kaheksanda hooaja viies osa: kaks süžeepööret, mida keegi ei oska oodata

Esimene vihje: kuninganna on surnud, elagu kuninganna. See käib Cersei Lannisteri kohta, keda ta vend Jaime Lannister päästa üritab.

Osa fänne arvavad, et Cersei Lannisteri saatus oleks pidanud olema isegi karmim, sest tema teod on alati väga verised olnud.

Teine vihje: kaks Clegane’i venda, Sandor (The Hound) ja Gregor (The Mountain) Clegane. Nende omavaheline rivaalitsemine on alates esimesest hooajast jõudu kogunud, kuid nende omavahelist tegelikku kokkupõrget on raske ette ennustada.