Vaata, milliseid vägilasetempe teeb lahkunud Luke Perry poeg, kes mängib samuti Tarantino Hollywoodi-filmis

A post shared by Jungle Boy • Jack Perry (@boy_myth_legend) on May 9, 2019 at 2:05pm PDT

Ringis Jungle Boy nime kandev Perry käis hiljuti rääkimas podcast'is «Talk Is Jericho», et osaleb statistina isa viimases filmis ning tegi seda viimase palvel. «Ta ütles, et tahab, et mängiksin temaga ühes filmis või oleksin temaga vähemasti samal filmitud materjalil,» rääkis Perry ning lisas, et oli nõus ning samuti Tarantino, keda tema vähene statistikogemus ei seganud.



Juulis esilinastuv film olevat lahkunud Luke Perry jaoks olnud väga oluline ning andnud talle palju uut energiat. «Ta ütles, et isegi kui ta enam iialgi ühtegi rolli ei tee, on see okei, kuna see film on sedavõrd hea,» meenutas poeg. Paraku nii läkski.