Video: Üht «Tasujad: Lõppmäng» parimaid stseene saab nüüd netis näha

Ajaloo üheks enimvaadatud ja enimteeninud filmiks tõusnud «Tasujad: Lõppmäng» ametlik spoilerite embargo on nüüdseks läbi ning Marvel on hakanud levitama filmist stseenipikkusi klippe. Esimesena on väljas tutvumiskoht sööklas töötava Hulkiga, keda kehastab Mark Ruffalo.