Probleem või kavalus? «Prints Zamundast» järjefilmi ilmumine lükati edasi

Kui algselt pidi film kinodesse jõudma 7. augustil 2020, siis uueks kuupäevaks on hoopiski 18. detsember 2020 ehk Akeemi lugu tuleb publiku ette sobilikult enne jõule. Arvestades, et just jõulufilmiks film kujunenud on, annab loole justkui mingi järgnevuse loogika kohaselt eelise. Ent teisalt on karm tõde ka see, et jõulusid sihivad teisedki suured filmid ning uue leviplaani kohaselt konkureerib film otseselt Spielbergi suurejoonelise «West Side Story» uusversiooniga, «Kruudide» järje ning ka «Cruella» looga.