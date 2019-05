Filmikägu: Mis ta seal teeb? Külas eestlane, kes askeldab Cannes'i filmifestivali telgitagustes

«Sten-Kristian Saluveer juhib sealse filmituru Marché du Film - Festival de Cannes NEXT programmi. Mida see kõik tähendab ja kuhu filmitööstus liigub, räägime juba saates,» tutvustavad saate tegijad Lauri Kaare ja Kristjan Gold saatekülalist.

Uudistes vaatavad filmikägud üle värskeimad muudatused kinokavades, kust selgub, et «Avatari» järjed on edasi liikunud, plaanitakse «Cliffhanger'i» uusversiooni ja mõni uudis on ka Sylvester Stallone'i kohta.