Sureb, ei sure? «Troonide mängu» lõpp lekkis netti ja kõlab kahtlaselt usutavalt

Sarjategijad ning näitlejad on öelnud, et sarja lõpp tuleb mõrkjasmagus – mõnedele fännidele ilmselt meeldib ja mõnedele mitte. Just niisugust lõppu lekkinud väidetav lõpp ka ennustab. Miks aga seda uskuda? Kuuldavasti olevat samast allikast tulnud info eelmise episoodi osas üsna täpselt klappinud.

Viimane hoiatus – kui oled siiani lugenud vaid uudishimust, aga tegelikult ei taha ennustusi oma pähe, siis pane artikkel kohe kinni!



Võtame väidetavad järgnevad sündmused lühidalt kokku (ei pruugi juhtuda just sellises järjekorras). Eelmise osa lõpus nägime, kuidas Dany silmis tema ustava Missandei hukkamise peale Cercei poolt miski muutus – see oli hetk, kus draakoniemand võttis oma lõpliku vormi ning hullus, nagu tema isa, Hull Kuningaski. Raevust ja kättemaksuihast kannustatud Dany ei peatu enam millegi ees ega säästa võimule tulekul ning vaenlaste hävitamisel enam kedagi. Ta laseb hukata Varyse, lastes ta elusalt põletada. Dany laseb kinni võtta kinni võtta Jaime Lannisteri. Tyrioni positsioon Kuninga Käena Dany kõrval lööb kõikuma ning ta asub veenma Joni, et too aitaks Danyle mõistust pähe panna. Dany ründab Cerceid ja põletab maha Kuningalinna, alistades Cercei väed. Cercei ja Jaime, õest ja vennast armastajad, surevad üheskoos. Tyrion langeb vangistusse, kuid seikleb siiski kitsikusest välja ning liitub viimaks oma ekskaasa Sansaga põhjas, kes teda aga lõpuks reedab või vähemasti temaga uuesti abielluma ja koos valitsema ei kavatse hakata. Sarja tipphetkeks kujuneb stseen, kus Jon tapab hullunud Dany ning kuigi ta ise on Raudse Trooni õigusjärgne pärija, naaseb murtud hingega põhja ning loob uue Öise vahtkonna. Kuna näitleja filmis kaks erinevat lõppu, siis leidub ka võimalus, et Jon siiski sureb. Seitsme kuningriigi kuningaks kroonitakse nõukogu otsusel võimu kõige vähem ihkav ratastoolis selgeltnägija Bran Stark, kelle kõrval jääb põhja valitsema Sansa. Brani nõunikena asuvad ametisse Samwell, Bronn ja Ser Davos. Tyrioni osas on aga kaks vastukäivat teooriat: ühe kohaselt ta sureb, teise kohaselt aga asub samuti Brani nõunikuks.