Kuldses eas Mel Gibson sätib end mustas komöödias paksu ja rohmakat jõulumeest mängima

Komöödia režissöörideks on Ian ja Eshom Nelms, kes on ka originaalstsenaariumi autorid. Filmi toodavad produktsioonifirmad Rough House, Fortitude ja Skywolf.



Teised näitlejad peale Gibsoni on veel kinnitamata, ent teada on, et filmitakse Kanadas. Tegu peaks olema väga meelelahutusliku ja iroonilise Kris Kringle'i looga, millel nii mõnigi kriitiline tähenduslik ühenduspunkt tänapäevase ühiskonnaga.