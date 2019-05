Kirev ja romantiline «Tants Pariisis» paneb ihkama vaba hinge moel tänavatel tantsu lüüa

Joseph on noormees, kes ei näe ennast isa pettumuseks asumas tööle tema firmasse, vaid soovib pühendada ennast hiphop-tantsule. Koos tüdruksõbra Emma ning parima sõbra Karimiga liitub ta Pariisis kuulsa breaktantsija Yuri grupiga, et võita mainekas rahvusvaheline hiphop-võistlus «Masters of Hip Hop». Grupi prooviesinemine on edukas, aga Josephi ja Yuri, kellele on hakanud Emma meeldima, vahel tekib tüli ning Joseph ja Karim lahkuvad grupist, kuid Emma otsustab jääda Yuriga