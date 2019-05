Vaata kaadri taha: Eesti filmitegijad väntasid kiidetud HBO «Tšornobõli» seriaalile kulissidetagused videod

Menukas filmiportaal Rotten Tomatoes annab seriaalile oma 95%-lise kriitikute kvaliteedimärgi , kusjuures tavavaatajate hinne on veelgi kõrgem. Ka filmiportaalis IMDB on sarjal 9,5-palline hinne 10st.

Sarja kiidetakse selle lämmatavalt realistliku ja õõvastavalt rõske meeleolu poolest, ennekõike aga tunnustatakse julgust võtta ette niivõrd keeruline ja raske teema nagu Tšornobõli juhtum seda oli. Seriaal püüab vaatajatele anda aimu sellest, millist pingutust nõudis katastroofi leviku piiramine olu- ja riigikorras, kus infokultuur puudus ning käsuliinid võimaldasid otsuseid, mille hind oli korvamatu.



Sarja filmiti Vilniuses, Kaunases ja Kiievis ning Tšornobõlis kohapeal. Tuumajaam kaadrid filmiti aga Leedus, suletud Ignalina tuumaelektrijaamas, mis on Euroopa Liidu ainus Tšornobõli tüüpi tuumaelektrijaam, mis töötas aastatel 1983–2009.



Leedu võtetel käisid 20 päeva jooksul kaadritaguseid filmimas ka eestlased Nafta Filmsist, kelle käe all valmisid HBO ametlikud behind the scenes videod ja featurette'id koos intervjuudega (sh režissöör Johan Rencki ja produtsent-stsenarist Craig Maziniga).