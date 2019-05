Vaata uut treilerit! Režissöör paljastab, mis saab olema «Ämblikmees: Kodust kaugel» parim osa

Juulikuus jõuab Eesti kinoekraanidele Sony ja Marveli järg 2017. aasta publikumenukile «Ämblikmees: Kojutulek» – taaskord Tom Hollandi kehastatud superkangelase uus seiklus «Ämblikmees: Kodust kaugel» (Spider-Man: Far From Home). Omamoodi on tegu ka järjega hetkel kinokassades ajalugu tegevale Marveli lõpumadinale «Tasujad: Lõppmäng»: nii hoiatab spoilerite eest Holland uue treileri alguses isiklikult, et kes pole veel viimast näinud, pangu video kohe kinni.