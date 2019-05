Huumoriõhtu Kanal 2s: Proua, lõpetage mu raha laristamine! Komöödias «Identiteedivaras» tuleb kinni pidada vintske sullerimoor

Miami äärelinnas elav Diana (Melissa McCarthy) omab näiliselt piiramatuid rahaallikaid. Kaubanduskeskuste põhikundena šoppab ta kõike, mis pähe tuleb, ja on sealjuures täiesti õnnelik. Lool on ainult üks konks – krediitkaartidele, mida naine selle laristamise finantseerimiseks kasutab, on kirjutatud nimi «Sandy Bigelow Patterson». See on üks mees, kes töötab riigi teises otsas finantshaldurina ja kelle identiteet on piistu pandud (Jason Bateman). Mehel on aega üks nädal, et päästa oma elu kokkuvarisemisest ja petis kätte saada. Selgub aga, et see pole sugugi nii lihtne kui esmalt tundub.