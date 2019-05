Kõik tahavad teada: Kuidas Elton Johni mängivale Taron Egertonile kaamera ees mehega musitada meeldis?

Eks omal moel tõmbas 29-aastane briti hurmur selle küsimuse ise kaela, praalides ajakirjanduses, kuidas tema ning ekraanipartner Richard Madden seksistseenides «väga füüsiliseks» läksid . Egerton on öelnud, et tegu oli tema elu esimese seksistseeniga üldse ning seetõttu panused veelgi kõrgemal kui muidu – eriti veel arvestades asjaolu, et kehastada tuleb inimest, kes pärast filmi kinos ise vaatab.

Egerton, kes filmis kõigele lisaks kõik lood ise sisse laulab, rääkis The Hollywood Reporterile, et tema jaoks ei erinenud mehega suudlemine kaamera ees naisega suudlemisest. «Kumbki pole meeldivam kui teine – see on igal juhul väga ebamugav olukord, ükskõik kellega seda peab kaamera ees tegema. Seksuaalsed eelistused ei mängi siin rolli,» selgitas Egerton, kuid märkis, et lähedus mehega ei tekita temas ka mingeid iseäranis vastuolulisi tundeid. «Mehe vorm ei tekita minus vastumeelsust,» lisas ta.



Egertoni mehelik enesekindlus tasus end ära: vähe sellest, et ilmselt saab tema rollisooritus olema auhinnahooajal kuumaks jututeemaks, ka näitleja armuelus on taas mahedamad tuuled. Nii teab kõmupress rõõmsalt teatada, et Egerton on taas paaris oma kallima Emily Thomasega, kellega vahepeal lahus oldi.