Esimene pilk: Harry Potteri võlumaailma lõbustuspargis alustab tuurijuhina tööd robot-Hagrid

ScreenRant vahendab Universal Orlando pressiteadet, mille kohaselt avab juunikuus uksed ameerika mägede tüüpi atraktsioon, mille nimeks «Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure» ehk kõigi lemmikhiiglase Hagridi maagiline mootorrattaseiklus, mis viib seiklema läbi Keelatud metsa.



Kõige tähelepanuväärsem on seikluse juures aga Hagrid ise: tegu on animatroonilise, 230 cm kõrguse Hagridi-robotiga, kel on 24 erinevat liigutust ning kes räägib näitleja Robbie Coltrane'i häälega. Näitleja lasi kogunisti oma hambad sisse skännida, et robot võimalikult ehtne välja näeks. Ka robot-Hagridi kostüümid on loodud samade rätsepmeistrite poolt, kes Coltrane'i tegelaskuju filmisaagas riietasid.