Nädala uued filmid: Kollane Poke-detektiiv, terrorirünnak hotellile, surmav põnevus, beebi lapsendamine, telemarketingi ulmeklass ja surmahaige mehe viimased seiklused

Kriipivas õudusfilmis «Mängi või sure» (Play or Die) satuvad põnevusejanused noored nii põnevasse olukorda, et on kohe. Kaks kirglikku mängijat, Lucas and Chloe, otsustavad võtta eksklusiivsest põgenemismängust Paranoia. Esimese mõistatuse lahendamise järel saadud niidiots juhatab nad metsas asuvasse mahajäetud vaimuhaiglasse, kus ootab ees veel neli mängijat. Peatselt selgub, et eluga pääseb sellest seltskonnast suure tõenäosusega vaid üks.

Apollo Kinodes alates 10. maist 2019.

Raju fantaasiakomöödia «Vabandust, et tülitan» (Sorry to Bother You) lennutab vaataja ahnuse ja silmakirjalikkuse maailma. Väljamõeldud paralleelses reaalsuses leiab Cassius Green, et ta on väga hea müügimees – eriti kui ta avastab, et müük läheb palju paremini, kui ta kasutab ma «valgete häält» ehk briti aktsendiga nasaalset pininat. Ta ülendatakse teda õige pea tipptegijaks ning kolitakse kohaliku müügifirma ülemisele korrusele nn müügistaaride sekka, kus läheb kaubaks juba väga hull kraam.

Režissööri ja stsenaristi Boots Riley süsimust ühiskondlik satiir on filmis terav just rassi- ja klassiteemade aadressil. Eelmise aasta ühe vaimukama satiiriteose autor sattus tähelepanuorbiiti ka avaliku sõnasõja tõttu värske Oscari-võitja Spike Leega, süüdistades viimase filmi «Blackkklansmani» New Yorgi politsei promomises.

«Vabandust, et tülitan» on raju nagu rokenroll ja on täiesti ilmne, miks sel tänavu Oscaritele asja ei olnud. Kui «Blackkklansman» oli edulugu Ameerika minevikust, siis sellist olevikku või lähitulevikku, nagu selles loos, tahaks endale ette kujutada ükski ameeriklane.

Apollo Kinodes alates 10. maist 2019.

Südamlikus ja kaasahaaravas filmis «Heades kätes» (Pupille) otsitakse pisipoiss Theole kasuvanemaid. Poisi kelle teekonda jälgitakse alates tema sünnist kuni headesse kätesse jõudmiseni. Lapse ema otsustab anda vastsündinu adopteerimiseks ning film näitab, kuidas lapse elu edasi kulgeb ja kuidas toimub talle uue pere leidmine. Samuti kajastab film hästi lastekaitsetöötajate argipäevaelu ja muresid, sest ka neil ei ole alati kerge otsustada.



Apollo Kinodes alates 10. maist 2019.



Vaata seansside aegu ja osta pilet siit.