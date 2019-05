Kibe hetk: Miks küll seriaalitäht Katherine Langfordi roll «Tasujad: Lõppmängust» välja jäeti?

«Meil oli mõte, et saadame Tony metafüüsilisse n-ö tulevikkude vahejaama, kuhu ta satub Thanose sõrmenipsu peale. Seal oleks ta pidanud kohtuma oma tütrega, kes on juba nooreks naiseks sirgunud,» selgitas Joe Russo.



Tegu oli sama müstilise paigaga, kus Thanos nägi oma tütre Gamora nooremat versiooni, kelle ta oli ohverdanud, et saada kätte Hingekivi. «Igaviku sõja» visuaalide boss Kelly Port kirjeldab seda mitte kui füüsilist paika ega isegi mälestust, kuivõrd sisemist mõõdet, kus tegelane justkui oma hinges asju klaarib.



Kuigi Thanose puhul võis see isegi toimida, siis leidsid Russod, et sedapuhku polnud efekt sugugi nii mõjuv ning oleks vaatajaid üksnes segadusse ajanud.