Kinoõhtu Kanal 2s: «Bourne'i ultimaatum» sunnib kangelase pagema oma ammuste õpetajate eest

Põnevus-hittfilmide kolmandas osas peab Jason Bourne (Matt Damon) põgenema inimeste eest, kes ta kunagi välja õpetasid. Olles kaotanud mälu ja ainsa inimese, keda ta armastas, peab ta tõe leidmiseks minema tagasi päris algusesse. Ta pageb Moskvast Pariisi, Londonisse, Tangieri ja New Yorki, et otsida üles tõeline Jason Bourne. Samal ajal on tal kannul politseinikud, sala-agendid ja Interpoli verekoerad, kes kõik soovivad teda mängust kõrvaldada.