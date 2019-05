Kinokassa TOP: Püüa mitte minestada! «Tasujad: Lõppmängu» kiire kassaedu lööb silme eest mustaks

Eesti kinode läinud nädalavahetuse edetabeli esikohal jätkas Marveli kinouniversumi uusim kassahitt «Tasujad: Lõppmäng», mis tõusis läbi aegade kõige kiiremini 2-miljardilise kassatulu kokku kogunud filmiks (ning on hetkeseisuga üks viiest filmist, mis selle tulemuse on suutnud saavutada). Kas filmist saab ka kõigi aegade kassaedukaim film, milleks on siiani 10 aasta tagune ning 2020. aastal järje saav «Avatar» ja 2,78-miljardine kinokassa, näitavad juba lähinädalad.