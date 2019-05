Reeglid on lihtsad: Bestselleril põhinev õudukas «Mängi või sure» kruvib vererõhu lakke

Kaks kirglikku mängijat, Lucas and Chloe, otsustavad võtta eksklusiivsest põgenemismängust Paranoia. Esimese mõistatuse lahendamise järel saadud niidiots juhatab nad metsas asuvasse mahajäetud vaimuhaiglasse, kus ootab ees veel neli mängijat. Peatselt selgub, et eluga pääseb sellest seltskonnast suure tõenäosusega vaid üks.



Kriipiva õudusfilmi «Mängi või sure» aluseks on prantsuse kirjaniku Franck Thilliez' bestseller «Puzzle». Lavastajaks ja stsenaristiks on Jacques Kluger, osades Charley Palmer Rothwell («Dunkirk»), Roxane Mesquida («Gossip Girl»), Laetitia Chambon («Traumland»), Helena Chambon («Au service de la France») ja Thomas Mustin («Raw»).