Hollywoodi äkiline «parim enne»: Charlize Theronile tehti ettepanek Gal Gadoti ema mängida

Kahe aasta eest välja tulnud filmi eel suhelnud Theron kellegagi usus, et talle pakutakse Imenaise rolli – on ju Theron siiski harjunud peakangelaste rollidega, iseäranis jõulisemates rollides, vahendab People.com.



«Ütlesin neile, et ma ei tea Imenaisest mitte midagi. Mida ta endast üldse kujutab?» muljetas Theron. «Ei, me tahame sind hoopis tema ema mängima,» kõlanud aga ootamatu vastus. «See oli minu jaoks hetk, mil läksin üle n-ö teisele poole, aga polnud ise veel aru saanud,» tõdes Theron. «See on ehe näide sellest, kuidas Hollywood annab sulle kõrvakiilu, kui hakkad vananema.»